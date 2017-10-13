"Лаборатория Касперского" после обвинений в шпионаже заключила соглашение с Интерполом

Российская корпорация по разработке программного обеспечения «Лаборатория Касперского» 12 октября заявила о расширении сотрудничества с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), согласившись поделиться информацией о киберугрозах.

Как передает Радио Свобода, соответствующее соглашение стороны подписали после того, как Кремль назвал «абсурдными» сообщения СМИ о том, что по данным израильской разведки, российские правительственные хакеры использовали программное обеспечения «Касперского» с целью шпионажа.

10 октября газета New York Times сообщила, что израильские агенты из разведки проникли в сеть «Касперского» и, обнаружив вторжение российских хакеров, предупредили об этом Соединенные Штаты.

Газета The Times тем временем заявила, что израильское предупреждение побудило власти США в прошлом месяце к решению удалить программное обеспечение «Касперского» из всех государственных компьютеров США из-за «связи между некоторыми сотрудниками и российскими разведчиками».

В свою очередь, издание Wall Street Journal сообщило, что российскому правительству удалось модифицировать программное обеспечение «Касперского», чтобы превратить его в инструмент шпионажа. Сканируя файлы в поисках вирусов, программа якобы искала в них ключевые слова, указывающие на секретные данные.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 12 октября, что обвинение в западной прессе о том, что «Касперский» используется в качестве канала для российских шпионов – «абсурдны». «Правительство не имело и не имеет никакой связи с такой деятельностью», – сказал Песков.

«Лаборатория Касперского» и ее основатель Евгений Касперский неоднократно отрицали наличие какой-либо связи с российским правительством и заявляли, что не занимаются шпионажем. В недавнем заявлении компания указала, что была втянута в «геополитическую борьбу» между Соединенными Штатами и Россией.