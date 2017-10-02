Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за "биологические часы"

13:00, 02 октября 2017
Наука и IT
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Премия присуждена за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм. 

Иллюстрация REUTERS

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получат американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Премия присуждена за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм.

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"Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить их скрытую работу. Их открытия объясняют, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы, чтобы синхронизировать их с вращением Земли", – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Как сообщал УНИАН, Шведская королевская академия наук начала сегодня объявлять лауреатов Нобелевской премии.

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Теги: #нобелевская премия по медецине#биологические часы