В Нью-Йорке толпа людей среди ночи штурмовала Центральный парк из-за редкого покемона (видео)

02:29, 17 июля 2016
Наука и IT
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Один из пользователей Twiter снял на видео хаос, вызванный игрой Pokemon Go в Центральном парке Нью-Йорка.

Фанаты покемонов штурмовали Центральный парк / Скриншот

Толпа игроков ринулась в парк, некоторые даже приехали на автомобилях, чтобы поймать Вапореона - одного из форм покемона Иви, пишет The Telegraph.

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Люди решили испытать судьбу среди ночи и попробовать поймать существо.

Изи Нобр, который снимал видео, написал: "Вапореон появился в Центральном парке и вот что случилось".

Люди сразу начали комментировать твит. Один из пользователей написал: "Что случилось с миром?".

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