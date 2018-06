В Нью-Йорке толпа людей среди ночи штурмовала Центральный парк из-за редкого покемона (видео)

Толпа игроков ринулась в парк, некоторые даже приехали на автомобилях, чтобы поймать Вапореона - одного из форм покемона Иви, пишет The Telegraph.

Люди решили испытать судьбу среди ночи и попробовать поймать существо.

A Vaporeon popped up in the middle of Central Park and this happenedpic.twitter.com/bSJ6GUvPvh