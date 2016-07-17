В Нью-Йорке толпа людей среди ночи штурмовала Центральный парк из-за редкого покемона (видео)
02:29, 17 июля 2016Наука и IT
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Один из пользователей Twiter снял на видео хаос, вызванный игрой Pokemon Go в Центральном парке Нью-Йорка.
Фанаты покемонов штурмовали Центральный парк / УНИАН
Толпа игроков ринулась в парк, некоторые даже приехали на автомобилях, чтобы поймать Вапореона - одного из форм покемона Иви, пишет The Telegraph.
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Люди решили испытать судьбу среди ночи и попробовать поймать существо.
A Vaporeon popped up in the middle of Central Park and this happenedpic.twitter.com/bSJ6GUvPvh— Izzy Nobre (@MrNobre) July 16, 2016
Изи Нобр, который снимал видео, написал: "Вапореон появился в Центральном парке и вот что случилось".
Люди сразу начали комментировать твит. Один из пользователей написал: "Что случилось с миром?".
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