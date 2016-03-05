На Плутоне обнаружены горы, пики которых покрыты метановым снегом
Станция New Horizons обнаружила на Плутоне цепочку гор, пики которых покрыты метановым снегом. Экзотические рельефы расположены на территории, получившей неофициальное название региона Ктулху.
Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.
Исследованный горный хребет, показанный агентством, расположен на юго-востоке Ктулху и в длину достигает 420 километров. Он представляет собой последовательность кратеров, разделенных долинами и пиками, самые высокие из которых покрыты снегом.
Ученые полагают, что он сформирован метаном, который в виде льда оседает на вершинах гор из верхних слоев атмосферы Плутона. На более низких пиках этого соединения не обнаружено (его также нет в близлежащих слоях атмосферы).
Читайте такжеNASA показало снимок ледяных каньонов на Плутоне
Разрешение представленного учеными снимка составляет 680 метров на пиксель. На изображении показан участок поверхности карликовой планеты длиной 450 километров и шириной 225 километров. Снимок получен New Horizons с расстояния 33,9 тысячи километров от поверхности Плутона за 45 минут до максимального сближения аппарата с карликовой планетой.
Регион Ктулху простирается вдоль западной части экватора карликовой планеты и начинается с плато Спутника. В длину регион достигает трех тысяч километров, а в ширину — 750 километров. Это немного больше, чем размеры штата Аляска в США.
Читайте такжеNASA показало снимок айсбергов Плутона
Ктулху окрашен в более темный цвет, чем окружающая местность. Это связано с формированием толинов, которые образуются в химических реакциях с участием метана под действием солнечного света. Геология Ктулху демонстрирует разнообразие рельефа Плутона.