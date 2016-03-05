На Плутоне обнаружены горы, пики которых покрыты метановым снегом

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.

Исследованный горный хребет, показанный агентством, расположен на юго-востоке Ктулху и в длину достигает 420 километров. Он представляет собой последовательность кратеров, разделенных долинами и пиками, самые высокие из которых покрыты снегом.

Ученые полагают, что он сформирован метаном, который в виде льда оседает на вершинах гор из верхних слоев атмосферы Плутона. На более низких пиках этого соединения не обнаружено (его также нет в близлежащих слоях атмосферы).

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Разрешение представленного учеными снимка составляет 680 метров на пиксель. На изображении показан участок поверхности карликовой планеты длиной 450 километров и шириной 225 километров. Снимок получен New Horizons с расстояния 33,9 тысячи километров от поверхности Плутона за 45 минут до максимального сближения аппарата с карликовой планетой.

Регион Ктулху простирается вдоль западной части экватора карликовой планеты и начинается с плато Спутника. В длину регион достигает трех тысяч километров, а в ширину — 750 километров. Это немного больше, чем размеры штата Аляска в США.

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Ктулху окрашен в более темный цвет, чем окружающая местность. Это связано с формированием толинов, которые образуются в химических реакциях с участием метана под действием солнечного света. Геология Ктулху демонстрирует разнообразие рельефа Плутона.