Википедия назвала наиболее редактируемые статьи в своей истории

Результаты были опубликованы в официальном блоге администраторов сервиса, передает Lenta.ru. В частности, лидером по количеству исправлений в англоязычной Wikipedia стала статья о Джордже Буше-младшем. Правки в нее вносились около 45,9 тыс. раз. На втором месте оказалась статья cо списком сотрудников World Wrestling Entertainment (WWE) американской компании, занимающейся проведением мероприятий профессионального рестлинга. На ее счету - 42,8 тыс. правок. У занявшей третье место статьи о Соединенных Штатах Америки - 35,7 тыс. правок.

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Описание самой Википедии - на четвертом месте, его правили 33,9 тыс. раз.

В десятку наиболее редактируемых заметок также попали статьи о Майкле Джексоне (28,1 тыс. правок), Иисусе (28 тыс. правок), Бараке Обаме (24,7 тыс. правок) и Адольфе Гитлере (24,6 тыс. правок).

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