Wikimedia наградила победителей конкурса статей "Военное дело в Википедии"

Мероприятие состоялось в стенах Национального военно-исторического музея, сообщает «Викимедиа Украина».

Важность воссоздания военной информации в Википедии подчеркнул Александр Дейнега-командир первого отделения первой роты батальона «Донбасс», который вышел из плена "ДНР". По его словам, такая информация особенно нужна людям, которые проживают в зоне АТО, и бойцам после возвращения из плена. Более того, Википедия, которую редактируют тысячи людей, помогает бойцам оперативной информацией даже во время военных действий.

Статей в Википедии на тему военного дела на украинском языке значительно меньше, чем на английском или русском. Конкурс по написанию статей в Википедии должен был заполнить информационные пробелы - и собрал почти 800 статей на эту тематику. Конкурс был проведен представителями Википедии в Украине по инициативе командира батальона территориальной обороны «Донбасс» Семена Семенченко.

Читайте такжеВ апреле на Википедии больше всего интересовались историей, Шевченко, выборами, Бандерой и ПутинымБольше всего статей участники конкурса написали о военных соединениях и армии, выдающихся людях, военных операциях, бронетехнику и флот, чуть меньше - про артиллерию и стрелковое оружие. Статьи на украинскую тематику, касались прежде всего, событий на востоке Украины. В частности, были созданы статьи практически обо всех батальона территориальной обороны и о героях этих кровавых событий. Член жюри, редактор Википедии Валентина Кодола подчеркнула, что это был самый большой пока что в Украине конкурс статей в Википедии.

Ценными призами были награждены 5 (пять) основных победителей - пользователей с никами Nickispeaki, Кочергин Роман, Яким, Onyx1423, Sas1975kr - а также были отмечены победители по конкурсным неделям и авторы лучших статей, созданных в рамках конкурса, выражена благодарность членам жюри.