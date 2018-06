Аппарат New Horizons сделал цветной снимок ледяного вулкана на Плутоне

Цветной снимок, сделанный в высоком разрешении, был опубликовано на официальном сайте NASA. Образование, известное как Райт Монс, было неофициально названо исследователями New Horizons в честь братьев Райтов, сообщает ZN.UA. Его диаметр составляет 150 км, а высота – 4 км. Если предположение о том, что выступление является вулканом, подтвердится, он станет самым высоким в Солнечной системе.

Читайте такжеNASA показало первое видео с Плутона

Исследователей заинтересовал необычный красный цвет Райт Монса, а также то, почему этот материал не распространился на окружающее пространство. Удивительным также является наличие только одного кратера на его поверхности. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что Райт Монс был вулканически активным в поздней истории развития Плутона.

New Horizons - автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона. Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона - в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15-17 лет.