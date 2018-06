Ученые объяснили роль Харона в хаотическом движении малых спутников Плутона

В частности, ученые подтвердили хаотический характер движения малых спутников Плутона и его связь с гравитационным притяжением Харона. Свои выводы исследователи представили в журнале Science, передает Лента.ру.

Никта и Гидра совершают не медленные, как полагали ранее, а гораздо более интенсивные хаотические движения. Это происходит, вероятно, вследствие того, что спутники вращаются не вокруг Плутона, а вокруг центра масс системы Плутон-Харон (который находится между этими небесными телами).

Также уточнены размеры Никты и Гидры: 54 на 36 километров и 43 на 33 километров соответственно. Полный оборот вокруг Плутона Никта совершает за 24,8 суток, Гидра — за 38,2 суток. На этих спутниках заметны следы ударов метеоритов. Так, на Никте обнаружено два кратера, на Гидре — один, но большой.

В настоящее время станция New Horizons находится на расстоянии более 5 миллиардов километров от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69, находящегося на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. К этому объекту New Horizons может направиться после карликовой планеты. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

