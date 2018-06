Объявлена дата начала продаж заключительной части легендарной стратегии StarCraft II (видео)

Blizzard объявила дату начала продаж StarCraft II Legacy of the Void. Заключительная часть стратегии выйдет 10 ноября 2015 года. Об этом заявилено в сюжетном трейлере игры, опубликованном на YouTube.

Сразу после публикации видеоролика в Battle.net открылся предзаказ на цифровые версии игры, пишет Лента.ру.

Как следует из названия и учитывая сюжет двух первых частей StarCraft II, играть в завершении трилогии предстоит за высокотехнологичную расу протоссов. Первая часть (Wings of Liberty), в которой игроки принимали сторону людей, была выпущена в июле 2010 года. Heart of the Swarm, где игрокам пришлось принять сторону насекомоподобных зергов, доступна для игры с марта 2013 года.

Справка. StarCraft II — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени. Сюжетно действие игры происходит на нескольких планетах, где разворачивается конфликт между тремя расами — людьми, зергами и протоссами. Игра является дисциплиной во многих киберспортивных лигах мира. Игра вошла в сотню лучших игр всех времён (Top 100 Games of All Time) по версии IGN.

Battle.net — официальный магазин и игровая платформа компании Blizzard, позволяющая покупать, обновлять и играть в игры компании. Доступна на Mac и PC.

Наиболее популярной игра стала в Южной Корее, где проводятся профессиональные соревнования по StarCraft, такие как OnGameNet StarLeague и MBCGame StarLeague, обучающие группы, появились профессиональные игроки (госу-геймеры), команды и телевизионные трансляции чемпионатов. Соревнования игре проводятся в специально оборудованных комплексах с большим количеством зрителей, а сама игра проецируется на большие плазменные экраны.

По словам Пола Сэмса, директора по производственным вопросам компании Blizzard, к 2009 году со времени выпуска игры было продано около 11 миллионов копий.