В Украине стартовал национальный этап World Cyber Games-2012

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Samsung (Корея).

Украинский этап World Cyber Games уже двенадцатый год подряд проводится при поддержке компании Samsung Electronics, которая таким образом старается вовлечь украинскую молодежь в мир высоких технологий.

Украинский этап кибертурнира WCG-2012 будет состоять из трех региональных отборочных on-line турниров, участие в которых смогут принять игроки из семи городов Украины: Харькова, Донецка, Днепропетровска, Одессы, Львова и Симферополя. Каждый игрок или команда, которые зарегистрируются для участия в игре от определенного региона, смогут выбрать наиболее удобную дату игры: 6-7 октября, 13-14 октября, либо 20-21 октября. Участники из столицы Украины и все, кто не успел принять участие в региональных турнирах, сыграют 27-28 октября в Киеве офф-лайн.

Лучшие геймеры в каждой из дисциплин, из каждого региона, примут участие в Национальном финале, который состоится 17-18 ноября в Cyber Arena Club в столице Украины. 12 победителей Национального финала украинского этапа отборочного турнира World Cyber Games 2012 отправятся защищать честь Украины на Гранд финале WCG-2012, который пройдет в Китае.

В 2010 году украинские геймеры достигли самого высокого успеха за всю историю участия Украины во Всемирных кибериграх: киевская команда Na′Vi в соревнованиях по Counter-Strike впервые выиграла золотые медали World Cyber Games. В прошлом году самым большим успехом украинской команды стало третье место Михаила Kas Гайды в дисциплине StarCraft II. Отличные результаты, продемонстрированные украинскими спортсменами в последние годы участия во всемирном кибертурнире World Cyber Games, позволили Украине войти в список сильнейших наций по киберспорту.