Lexus удалось создать летающий скейт: опубликовано видео

Об этом говорится в пресс-релизе компании Toyota.

На видео можно увидеть, как спортсмен-скейтбордист Росс МакГуран показывает трюки и технику езды на летающей доске.

Стоит отметить, что проект Lexus Hoverboard начался еще 1,5 года назад. Тогда ученые из дрезденского Института исследований в области твердых тел и материаловедения, которые специализируются на магнитной левитации, принялись воплощать в реальность то, что стояло главной целью: создание средства передвижения, которое бы летало над поверхностью земли без соприкосновения с ней.

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Суть ховерборда состоит в следующем: сила земного притяжения преодолевается при помощи охлажденных жидким азотом до минус 197 градусов по Цельсию полупроводников в доске и специального магнитного покрытия в скейт-парке. Сама доска изготовлена из бамбука.

Под покрытием скейт-парка установили сотни небольших магнитов, что создало отталкивающий эффект.

Создатели ховерборда отмечают, что продукт пока останется на стадии рабочей модели и не выйдет в продажу. Стоимость такой летающей доски держат в секрете.