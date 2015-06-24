Lexus создал настоящий летающий борд из фильма "Назад в будущее" (фото, видео)

Разработчики японской компании Lexus вместе со специалистами в области сверхпроводниковых технологий работали над созданием настоящего летающего борда, который впервые появился на экранах телевизоров в фильме "Назад в будущее" в 1989 году, сообщает ZN.ua со ссылкой на The Telegraph.

Ховерборд работает с помощью магнитной левитации с жидкими полупроводниками азота, которые охлаждают магнит и создают специальное трение при движении, создание которого раньше считалось невозможным. Марк Темплин, исполнительный вице-президент Lexus International говорит,что созданный продукт "это прекрасная иллюстрация того, что может получиться при комбинации технологий, дизайна и воображения".

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Ховерборд является одним из продуктов линейки Amazing in Motion от Lexus, в которой компания пытается показать новейшие возможности передовых технологий и дизайна.

Прототип был протестирован на прошлой неделе в Барселоне, но в продажу пока поступать не будет.

Напомним, это не первая попытка воссоздания ховерборда Марти МакФлая в реальной жизни. В прошлом году компания Arx Pax из Калифорнии объявила о том, что берется создать то, что они называли первый "настоящий" ховерборд.