Ученые извлекли из доисторической «жвачки» ДНК женщины, которая жила 6 тысяч лет назад

Владелица генетического материала жила тысячи лет назад на территории современной Скандинавии.

Благодаря отпечаткам зубов на древней «жевательной резинке», ученые смогли получить ДНК женщины, которая жила 6 тысяч лет назад в Каменном веке. Полученный материал они использовали для расшифровки его генетического кода.

Как пишет BBC, это первый случай, когда целый геном древних людей был добыт из чего-то другого кроме, собственно, человеческих останков. Скорее всего женщина, которая жевала древнюю "резинку", имела темный цвет кожи, темно-коричневые волосы и голубые глаза.

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Доктор Ханнес Шродер из Университета Копенгагена сказал, что «жевательная резинка», которая на самом деле лишь кусок смолы с дерева, стала ценным источником ДНК. Особенно это касается периодов, из которых человеческих останков до сих пор не находили.

«Удивительно, что удалось добыть полный геном древнего человека из чего-то другого кроме костей», - сказал он.

Что известно о женщине, которая жевала «резинку»? Ее генетический код был расшифрован для выяснения ее внешних черт. Генетически она ближе к охотникам и собирателям из континентальной Европы, чем к тем, кто жил в центральной Скандинавии в те времена.

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Вполне вероятно, что женщина была потомком поселенцев, которые пришли в регион из Западной Европы после отступления ледника.

Другие остатки ДНК дают подсказки о жизни на острове Солтгольм в Балтийском море, принадлежащем Дании. В частности, ученые обнаружили в «жвачке» следы лесных орехов и диких уток. Поэтому, вероятно, они входили в рацион людей тех времен.