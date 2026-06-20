Сооснователь гиганта игровой индустрии Ubisoft погиб в авиакатастрофе

Самолет потерпел крушение во Франции.

Во Франции в результате авиакатастрофы погиб Клод Гиймо, один из основателей Ubisoft. По информации Ouest-France, он находился на борту туристического самолета, который потерпел крушение вместе с пилотом.

Инцидент произошел в пятницу днем. Судно Cessna 421, принадлежавшее 69-летнему Клоду, упало в поле и сразу загорелось, после чего огонь перекинулся на близлежащую растительность. Когда на место прибыли пожарные, самолет уже был полностью охвачен пламенем, а ситуация оставалась нестабильной из-за продолжающегося горения.

По предварительным данным, Гиймо направлялся на съезд летного клуба La Baule и должен был присутствовать на собрании любителей полетов в эти выходные. Обстоятельства падения и причины возгорания сейчас устанавливаются.

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Клод Гиймо был одним из пяти братьев Гиймо, которые в 1986 году основали Ubisoft и превратили ее в одного из крупнейших игровых издателей мира.

Он занимал должность генерального директора Guillemot Corporation и входил в совет директоров Ubisoft. Под его руководством вышли такие культовые франшизы, как Assassin's Creed, Far Cry, Rayman и Prince of Persia.

Напомним, в декабре 2025 года в автокатастрофе погиб Винс Зампелла, признанная и авторитетная фигура в индустрии видеоигр, автор Call of Duty и Battlefield 6.

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