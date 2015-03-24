В Австралии обнаружили самый крупный на Земле кратер от астероида

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Tectonophysics, передает РИА Новости.

"Каждая из половинок астероида обладала диаметром как минимум в 10 километров, и падение даже одной из них должно было стать концом для многих видов живых существ на Земле в то время. Почему так не произошло – большая загадка – нам так и не удалось найти следов вымирания, которые бы по времени совпадали с этим падением. Я подозреваю, что кратер на самом деле может быть гораздо старше 300 миллионов лет", — заявил Эндрю Гликсон (Andrew Glikson) из Национального университета Австралии в Канберре.

Гликсон и его коллеги-геологи открыли кратер совершенно случайно – изначально они "просвечивали" почву в центральной части Австралии, на границе между Южной Австралией и Северными Территориями, пытаясь оценить пригодность местных недр для постройки геотермальных электростанций.

Читайте такжеNASA показало лед на марсианских скалах (фото)

Во время этих изысканий им удалось найти две крайне необычных с геологической точки зрения структуры, простиравшихся на несколько сотен километров в длину и на 30 километров в глубину. Изучив их минеральный состав, плотность, магнитные свойства и прочие параметры, ученые пришли к выводу, что оба этих участка континента одновременно пережили мощный удар, сжатие пород и их частичное расплавление примерно 300 миллионов лет назад.

Как считают сами ученые, им удалось найти след падения крупного астероида диаметром в несколько десятков километров, который раскололся на две десятикилометровых половинки уже в атмосфере Земли. В результате этого образовался двойной кратер диаметром в 400 километров, что заметно больше размеров предыдущего рекордсмена – 300-километрового кратера Вредефорт на территории ЮАР.

Пока ученые не знают, почему следов этого падения не видно в истории развития жизни на Земле. Как полагают Гликсон и его коллеги, дальнейшие раскопки и уточнение датировки поможет им понять, почему этот инцидент не вызвал массового вымирания животных или же найти его следы в отложениях осадочных пород.