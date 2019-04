"Я в зоопарке": 14 лет назад был загружен первый ролик на YouTube (видео)

По состоянию на 23 апреля 2019 года видео посмотрело более 66 миллионов пользователей.

Ровно 14 лет назад, 23 апреля 2005 года, было загружено первое видео на популярный сервис YouTube.

18-секундный ролик под названием "Me at the zoo" (Я в зоопарке) загрузил один из основателей сервиса Джавед Карим.

На кадрах из зоопарка Сан-Диего видно самого Карима, который рассказывает о слонах и их хоботах. Оператором видео стал один из друзей Карима - Яков Лапицкий.

По состоянию на 23 апреля 2019 года видео посмотрело более 66 миллионов пользователей. У него 1,8 миллиона лайков и 69 тысяч дислайков.

Стоит напомнить, что YouTube заработал на несколько месяцев раньше - 14 февраля 2005 года. Его создали дизайнер Чадом Херли и программисты Стив Чен и Джавед Карим.

