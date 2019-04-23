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"Я в зоопарке": 14 лет назад был загружен первый ролик на YouTube (видео)

20:32, 23 апреля 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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18-секундный ролик под названием "Me at the zoo" (Я в зоопарке) загрузил один из основателей сервиса Джавед Карим.

На кадрах из зоопарка Сан-Диего видно самого Карима, который рассказывает о слонах и их хоботах. Оператором видео стал один из друзей Карима - Яков Лапицкий.

По состоянию на 23 апреля 2019 года видео посмотрело более 66 миллионов пользователей. У него 1,8 миллиона лайков и 69 тысяч дислайков.

Стоит напомнить, что YouTube заработал на несколько месяцев раньше - 14 февраля 2005 года. Его создали дизайнер Чадом Херли и программисты Стив Чен и Джавед Карим.

Как сообщал УНИАН, на YouTube-канале Sonny Dickson появилось видео, на котором показан полностью рабочий телефон Apple W.A.L.T (Wizzy Active Lifestyle Telephone). Он был разработан инженерами Apple в 1993 году, но компания так и не решилась выпустить его в продажу.

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Теги: #YouTube