В Сети показали прототип первого телефона Apple 1993 года (видео)

Apple W.A.L.T. можно считать предвестником появления планшетов и смартфонов

На YouTube-канале Sonny Dickson появилось видео, на котором показан полностью рабочий телефон Apple W.A.L.T (Wizzy Active Lifestyle Telephone).

Он был разработан инженерами Apple в 1993 году, но компания так и не решилась выпустить его в продажу, передает iguides.

Он представляет собой проводной аппарат со встроенным факсом, а от всех прочих подобных устройств его отличает отсутствие кнопок для набора номера и наличие сенсорного экрана, работающего со стилусом.

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В памяти W.A.L.T. есть телефонная книга с контактными данными, а также история звонков и пропущенных вызовов. На сенсорном экране можно запускать различные приложения, а рукописный ввод со стилуса автоматически преобразуется в печатный текст.

W.A.L.T. был разработан на основе компьютера Powerbook 100 и использует в качестве операционной системы модифицированную версию System 6, которая изначально создана для Macintosh. "Его можно считать предвестником появления планшетов и смартфонов, хотя в те годы он, скорее всего, вызвал бы слабый интерес", - отмечает издание.

Видео: Sonny Dickson

Ранее УНИАН сообщал, что Apple полностью закрыла проект по производству беспроводной зарядки AirPower, которую анонсировали ещё в 2017 году.