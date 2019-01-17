Newsweek: Китай может хоть сегодня построить базу на Луне

Но люди все же еще не скоро полетят на естественный спутник, чтобы жить и работать на этой базе.

Мир до сих пор празднует историческое приземление аппарата «Чанъэ-4» на темной стороне Луны, которое произошло третьего января. На этой же неделе Китай объявил о намерении отправить туда еще три миссии, чтобы заложить фундамент для базы на естественном спутнике Земли.

Колонизация Луны и не только всегда была большой мечтой человечества. Технологические достижения и успех в поисках значительных запасов воды вблизи лунных полюсов сделали эту идею даже более привлекательной. Но насколько близко к ее реальному воплощению сейчас Китай?

Об этом на страницах Newsweek пишет эксперт из Технологического университета Сиднея Джошуа Чоу. По его мнению, если сосредоточиться только на доступных технологиях, то можно сделать вывод, что китайская база на Луне могла бы появиться хоть сегодня. Правда, первое такое сооружение точно было бы без людей. Все операции на нем проводили бы роботы, как на складах компании Amazon. Машины бы позаботились, чтобы вся необходимая инфраструктура и системы поддержки были в рабочем состоянии, прежде чем на станцию прибудут люди.

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Окружающая среда на Луне близка к условиям глубокого вакуума. А большие колебания температур и солнечная радиация среди всех других условий делает спутник враждебным местом для людей. Более того, ученые еще не выяснили, какое влияние на человеческий организм будет иметь длительное пребывание в космосе или на Луне. Зерна, которые на ее поверхности посадил аппарат "Чанъэ-4", якобы проросли. Если так, тогда это первые растения, которые выросли на другом известном космическом теле, что открывает перспективу успешного выращивания продовольствия.

Построить лунную базу – это все равно, что построить первую нефтедобывающую платформу в океане. Логистика подвижных строительных частей должна быть учтена, технико-экономическое обоснование надо посчитать, а образцы почв – обязательно проверить. Китай сделал первый шаг, оценив грунтовые породы на поверхности Луны. Это необходимо для строительства подземных жилых помещений и инфраструктуры, которые будут защищены от жестких внешних условий.

Из всех доступных технологий для строительства базы на Луне, 3D-печать предлагает наиболее эффективную стратегию. На Земле он совершил революцию в производственной производительности и эффективности, сократив как количество отходов, так и стоимость. Китай рассматривает развитие возможностей 3D-печати как внутри лунной базы, так и за ее пределами. Но печатать в космосе на самом деле трудно. Поэтому потребуются новые технологии, которые могли бы работать в условиях минимальной гравитации на Луне. Понадобятся 3D-принтеры, которые могли бы изготавливать детали в вакууме.

Также будут нужны новые материалы. Сегодня известно, что то, что можно эффективно использовать на Земле, меняет свои свойства в космосе. Например, оптическое волокно не такой удобный материал за пределами нашей планеты, как на ней. Поэтому много материалов, эффективных на нашей планете, могут оказаться вовсе не пригодными для строительства на Луне.

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И какой бы материал не использовался для 3D-печати компонентов базы, он должен быть устойчивым к жестким условиям. Поэтому развитие пригодных для этого материалов – критическое задание. На это понадобится время. Но исследователи в Германии говорят, что в ближайшие годы они смогут печатать инструменты из нержавеющей стали в условиях микрогравитации. NASA также разрабатывает технологию 3D-печати для невесомости. В общем, на Земле уже строят дома с помощью гигантских принтеров. Похожим образом база на Луне тоже может быть сооружена.

Но помимо строительных технологий стоит обратить внимание и на системы, которые бы поддерживали жизнь людей. Ограниченные исследования изучали влияние космоса на человеческую физиологию на клеточном уровне. И сегодня можно сказать, что человеческие органы, ткани и клетки очень чувствительны к гравитации. Но понимания, как человеческие клетки функционируют и регенерируют за пределами Земли, до сих пор нет. Что будет, если астронавт заболеет? Помогут ли ему земные лекарства? Если люди собираются жить на Луне, на эти вопросы нужно дать ответ.

Может ли Китай построить лунную базу? Да. Могут ли люди выжить на Луне или других планетах, находясь там долго? Ответа пока нет.