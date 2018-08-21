Астрономы нашли замороженную воду на полюсах Луны

Лед лежит прямо на поверхности спутника в местах, которые постоянно находятся в тени.

Астрономы заметили участки со льдом на южном и северном полюсах Луны. По их мнению, однажды они могут стать источником воды для астронавтов с Земли.

Как пишет The Guardian, ученые обнаружили лед на лунной поверхности благодаря инфракрасным замерам, сделанным картографом минералов NASA. Этот прибор был доставлен на поверхность естественного спутника Земли на борту индийской миссии Chandrayaan-1 еще десятилетие назад.

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Недавно собранные данные выявили, что водяной лед выходит на поверхность во многих местах в районе северного и южного полюсов Луны, которые постоянно находятся в тени и никогда не подвергаются нагреванию солнечными лучами. Большую часть льда ученые обнаружили как раз на южном полюсе спутника вблизи кластера кратеров, названных в честь разных ученых и исследователей, в частности Ховарта, Шумахера, Свердрапа и Шаклтона. На севере участки со льдом оказались более изолированными, как объяснил ученый из Гавайского института геофизики и планетологии Шуайи Ли.

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Дальнейшие исследования участков со льдом обнаружили, что они образуются на тех частях поверхности луны, где температура никогда не поднимается выше 163 градусов мороза по Цельсию. Но температура – не единственное условие. Ученые отмечают, что лишь 3,5% мест в тени содержат заметные признаки наличия льда. Это первый случай, когда воду в замороженном виде удалось обнаружить на открытой поверхности Луны.