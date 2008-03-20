Украинско-российская ракета успешно вывела на орбиту американский спутник

Сегодня в 01.48 минут по московскому времени со стартовой площадки плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане состоялся успешный пуск украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL" с американским телекоммуникационным спутником DIRECTV 11, в рамках программы "Морской старт" (Sea Launch).

Об этом сказано в сообщении Федерального космического агентства РФ, которым располагает УНИАН.

Аппарат массой почти 6 тонн предназначен для передачи телепрограмм высокого разрешения в США. Компания DIRECTV является одним из крупнейших в США провайдеров спутникового телевидения.

Как сообщал УНИАН, 15 января был произведен успешный запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" с космическим аппаратом Thuraya-3, предназначенным для оказания телекоммуникационных услуг. Нынешний запуск стал первым после того, как 30 января 2007 года ракета-носитель "Зенит-3SL" не смогла вывести на орбиту голландский многофункциональный телекоммуникационный спутник NSS-8 компании NewSkies (Нидерланды). На первой минуте полета ракета-носитель упала в Тихий океан. Это был 24-й запуск по программе и второй неудачный.

Справка УНИАН. В консорциум "Морской старт" входят Boeing (США), Kvaerner ASA, РКК "Энергия" (Россия), НПО "Южное"/ПО "Южмаш" (Украина). Компания является поставщиком услуг запуска коммерческих спутников, имеющих большую массу.

Ракета "Зенит-3SL" - совместное производство России и Украины. Первая и вторая ступени разработаны ГКБ "Южное" и изготовлены ГП "ПО "Южмашзавод". Третья ступень (разгонный блок ДМ-SL) разработана и изготовлена ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" (РКК "Энергия", г.Королев, Московская область).

Первый запуск в рамках проекта "Морской старт" состоялся в 1999 году. Еще два запуска - 12 марта 2000 года и 28 июня 2004 года - были неудачными.

Компания "Морской старт" пока единственная в мире осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.