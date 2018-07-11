Психологи выяснили, как перестать находить несуществующие проблемы

Человеческий мозг работает так, чтобы тратить меньше времени и энергии, из-за чего иногда делаются ложные выводы.

Психологи из Гарвардского университета выяснили, почему некоторые проблемы кажутся нам абсолютно неразрешимыми - сколько бы времени и сил мы ни тратили на поиск их решения.

Как передает Би-би-си, авторы исследования, опубликованного в журнале Science, пришли к парадоксальному выводу - мы можем замечать в окружающем мире явление, с которым на самом деле сталкиваемся редко или вообще не сталкиваемся. Это обусловлено тем, как наш мозг обрабатывает информацию.

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Исследование проходило в несколько этапов. Для начала участникам эксперимента показывали несколько наборов фотороботов, предлагая ответить на простой вопрос: какие из лиц выглядят угрожающе. Разброс выражений при этом был довольно широк - от откровенно устрашающих до совершенно миролюбивых.

По мере того как участнику показывали всё меньше и меньше угрожающих фотороботов, он начинал воспринимать как угрожающие всё больше нейтральных выражений.

Другими словами, когда по-настоящему угрожающих лиц в подборке не оказывалось, люди начинали называть угрожающими те, что раньше казались им абсолютно безобидными.

То же происходило в случае еще более простого опыта. Участников эксперимента просили разделить точки на экране на синие и фиолетовые. И чем реже в подборке встречались синие точки, тем больше испытуемые записывали в "синие" светло-фиолетовые.

Самое интересное, что этот эффект наблюдался даже в том случае, когда участников заранее предупреждали: количество синих точек будет уменьшаться. Подопытным обещали денежный приз, если им удастся сохранить беспристрастность и последовательность в определении синего цвета - но даже это не помогало.

Всё это указывает на то, что подобное поведение не поддается сознательному контролю.

Также ученые выяснили, что этот "сбой системы" не связан с особенностями визуального восприятия. Это доказал опыт, в ходе которого участники исследования давали оценку этичности научных опытов. Чем меньше действительно неэтичных экспериментов предлагали оценить участникам, тем больше опытов они отвергали как неприемлемые с этической точки зрения, становясь всё более и более жесткими в своих оценках.

Психологи и неврологи сходятся в том, что такое поведение - неизбежное следствие основного принципа работы нашего мозга: мы непрерывно сравниваем наши ощущения с нашим опытом, то есть настоящее - с недавним прошлым.

Вместо того чтобы трезво оценить, насколько действительно угрожающим является то или иное лицо, мозг просто сравнивает его с другими недавно увиденными - на это тратится меньше времени и энергии. И за счет этого в достаточно большой выборке лиц с нейтральным выражением малейший намек на угрозу в мимике может выглядеть действительно устрашающим.

Запоминать относительные величины и правда куда проще, чем абсолютные - ведь вы наверняка помните, кто был самым высоким в вашем классе, хотя вряд ли вспомните рост каждого ученика.

Единственный способ бороться с этим эффектом, по словам психологов, - как можно точнее определять поставленные перед собой цели и записывать конкретные формулировки.

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