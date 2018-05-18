Постоянное наблюдение: в Китае тестируют систему контроля за школьниками на уроках

Система работает по тому же принципу, что и поиск преступников. По результатам ее работы класс разделят на внимательных и невнимательных учеников.

В китайской школе установили систему распознавания лиц, которая определит, насколько внимательны ученики на уроках. Три камеры, висящие над классной доской, снимают лица учеников, а специальный алгоритм определяет, насколько им интересен урок.

Как передает N+1, экспериментальная «система управления поведением в классе» была установлена в средней школе города Ханчжоу, столице китайской провинции Чжэцзян. Всего программа распознает семь эмоций: радость, грусть, злость, разочарование, испуг, удивление и спокойствие. Если школьник начинает скучать или отвлекаться, учителю приходит уведомление.

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Система делит учеников на две группы: внимательные дети будут помечены буквой «А», а их часто «витающие в облаках» одноклассники - буквой «B». Директор школы Ни Цзыюань (Ni Ziyuan) убежден, что такая система не нарушает частную жизнь школьников и поможет улучшить качество преподавания. В случае успеха ее планируют использовать во всем учебном заведении.

Некоторые ученики сообщили, что уже изменили свое поведение. «Раньше на занятиях, которые мне не очень нравятся, я мог полениться и вздремнуть на парте, или полистать другие учебники. Но после установки камер в классе, я больше не могу отвлекаться. За мной будто постоянно наблюдает пара загадочных глаз», — рассказал один из школьников правительственному изданию Hangzhou.

Сегодня система распознавания лиц используется китайской полицией, которая ловит с ее помощью преступников. Подобные системы используются для идентификации пользователей или отметки людей на фотографиях.

Как сообщал УНИАН, ранее в Японии разработали дрон, который прогоняет из офисов трудоголиков.