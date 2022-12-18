Путин отменил пресс-конференцию впервые с 2012 года.

Если российский президент Владимир Путин отменил свою пресс-конференцию к Новому году, это означает, что он и его кремлевское окружение считают, что риски очень высоки.

Как рассказал российский журналист и блогер Майкл Наки в новом выпуске программы "Аргумент", Кремль знает, что среди неудобных вопросов могут быть и вопросы, касающиеся войны.

"Вы, конечно, можете все отфильтровать так, что не будет ни одного острого вопроса, но у людей будет недовольство, потому что это главная тема. Их очень беспокоит то, что происходит, поэтому в любом случае это пойдет вам в минус", - ответил Наки.

Журналист указал на два момента.

"Это значит: первое – в Кремле обращают внимание на настроения внутри России (это не значит, что люди могут проголосовать за кого-то другого и Путин уйдет). А второе – все сильно ухудшилось. Сейчас ситуация такая, в рамках которой публичное выступление Путина и общение с "народом" играет на минус. И это важная трансформация изменения. Это 100% подтверждение того, что настроения внутри России точно находятся на той стадии, когда Путин считает, что восприятие войны сильно негативно", - объяснил Наки

По его словам, последним "гвоздем в крышку гроба" стали удары по российским аэродромам внутри России, на которые в Москве не нашли ответа.

Путин отменил пресс-конференцию впервые с 2012 года

Об этом 12 декабря сообщили в Кремле. Проведение большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента РФ проходила в декабре. Нынешнее постановочное мероприятие, по данным СМИ, могли отменить из-за неудовлетворительной для россиян ситуации на фронте.

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