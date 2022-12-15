Президент России перенес операцию, поделился эксперт.

Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина (так называемая "прямая линия") впервые с 2012 года не состоится, поскольку глава РФ не способен выдержать длительное интенсивное напряжение.

Президент России просто не может высидеть, рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей журналистке Юлии Латыниной.

"Он не может выдержать длительного интенсивного напряжения… большая пресс-конференция или "прямая линия" - это не меньше трех часов, тем более, он любит ставить рекорды, рекордами доказывая свою физическую мощь и свое интеллектуальное значение…", - заявил эксперт.

По его словам, Путин перенес относительно несложную операцию.

"Он не может высидеть. Ему была сделана операция, кстати, относительно несложная…, но дело не в этой операции, дело в общем самочувствии… Это абсолютно банальная… операция, немножко улучшающая качество жизни", - поделился историк.

Ранее Валерий Соловей говорил, что у Владимира Путина есть несколько диагнозов, в том числе очень тяжелая онкология.

"Прямая линия" с Путиным - что надо знать о мероприятии сейчас

Владимир Путин, начиная с 2012 года, в декабре проводил большую пресс-конференцию и якобы отвечал на "вопросы граждан страны". После того, как россияне отступили из Херсона, появилась информация, что в текущем году "прямой линии" с Путиным не будет.

Напомним, 12 декабря спикер Путина заявил, что в 2022-м глава РФ не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский утверждал, что после отступления оккупантов из Херсона в бункере российского лидера уже нет человека, который бы верил в возможность победы России над Украиной.

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