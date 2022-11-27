"Мобик" ушел на фронт почти сразу после окончания срочной службы.

Украинские воины ликвидировали 19-летнего "мобика" Антона Гетьмана. Его уже похоронили в родном Овощном.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, оккупанта ликвидировали 10 ноября под Марьинкой Донецкой области, а похоронили через две недели - 24 ноября. Гетьман родом из поселка Овощное. Там с ним и попрощались.

"Жил овощем и умер овощем. Гетьмана мобилизовали через 3 месяца после возвращения со срочной военной службы", - сообщил Комахидзе.

В некрологе местное издание пишет, что Гетьман получил профессию сварщика в Батайске, а затем пошел в армию. Служил в Ростове, а затем в одном из сибирских подразделений.

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Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины на Донбассе отбили вражеские атаки у пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

В Генштабе добавили, что противник пытался усилить свои формирования на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие по состоянию на 27 ноября ликвидировали 87 310 человек.

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