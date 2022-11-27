Противники атаковали наших воинов на Донбассе, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки на Донбассе Силы обороны Украины отразили вражеские атаки возле пяти населенных пунктов.

Атаки противников отражены в районах Спорного, Верхнекаменского, Марьинки и Белогоровки Донецкой области, а также Стельмаховки Луганской области, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - добавили в Генштабе.

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Вечером 26 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях враг продолжает пытаться наступать.

Кроме того, захватчики сосредотачивали основные усилия на ведении наступления на Лиманском направлении.

Украинские воины дают противнику достойный отпор. По состоянию на 26 ноября на украинской земле ликвидировали около 86 тыс. 710 захватчиков и, в частности, 2 тыс. 901 вражеский танк.

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