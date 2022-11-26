Всего с 24 февраля ориентировочно уничтожено около 86 тыс. 710 российских захватчиков.

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще около 560 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют около 86 тыс. 710 человек, 560 из которых уничтожены за прошедшие сутки.

Также враг лишился 2 тыс. 901 танка (2 за сутки), 5 тыс. 848 боевых бронированных машин (4 за сутки), 1 тыс. 896 артиллерийских систем (1 за сутки), 395 реактивных систем залпового огня, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолета, 1 тыс. 554 беспилотников оперативно-тактического уровня (1 за сутки), 531 крылатой ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 406 единиц автомобильной техники и автоцистерн (2 за сутки), 163 единиц специальной техники.

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Потери России в Украине: что известно

По данным Генштаба, отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области – местные морги переполнены "200-ми" захватчиками.

Кроме того, подтверждены потери российских оккупантов за 24 ноября на временно захваченной части Запорожской области.

Как рассказал ранее советник ОП Алексей Арестович, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, российские войска в Украине ежедневно теряют убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев потери оккупантов возрастают до 1000 в день.

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