Впрочем, в России до сих пор отрицают наличие однополых браков в их "сверхдержаве".

Украинские воины ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ Александра Коцура. Его муж рассказал "удивительную" историю его "бесстрашия" и заявил, что у них остался сын.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, о гибели Коцура сообщил его муж Павел Телух.

"А на России все отрицают, что гейских однополых браков у них нет. Некий Павел Телух пишет: "Прошу молиться за упокой моего мужа, воина Александра. Сегодня 40 дней, как его нет с нами...",- пишет эксперт.

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Мужчина заявил, что ликвидированный оккупант был "бесстрашным офицером" и погиб якобы "спасая украинских пленных от удара украинских РСЗО". Под финал выяснятся, что у Александра и Павла остался маленький сын.

Война Украины с Россией 2022-важнейшие свежие новости

Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины на Донбассе отбили вражеские атаки у пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

В Генштабе добавили, что противник пытался усилить свои формирования на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие по состоянию на 27 ноября ликвидировали 87 310 человек.

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