Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разозлился из-за новостей о встрече диктатора Владимира Путина с главарем "Вагнера" после мятежа.
Реакция Гиркина на эту встречу появилась в его Телеграм-канале. Военный преступник довольно иронично прокомментировал эту встречу.
"Жду новости о том, как Владимир Владимирович встречается с командованием полка "Азов" и выслушивает их версию битвы за Мариуполь", - отметил Гиркин.
Встреча Пригожина и Путина
Французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что через 5 дней после мятежа "Вагнера" Евгений Пригожин встречался с Владимиром Путиным. По данным издания, Пригожина якобы вызвали в Кремль еще 1 июля.
На этой встрече, как отмечает Libération, также присутствовали директор Росгвардии Виктор Золотов глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", на ней присутствовали 35 человек.