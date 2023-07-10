Террорист не скрывает, что переговоры с мятежниками его очень разозлили.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разозлился из-за новостей о встрече диктатора Владимира Путина с главарем "Вагнера" после мятежа.

Реакция Гиркина на эту встречу появилась в его Телеграм-канале. Военный преступник довольно иронично прокомментировал эту встречу.

"Жду новости о том, как Владимир Владимирович встречается с командованием полка "Азов" и выслушивает их версию битвы за Мариуполь", - отметил Гиркин.

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Встреча Пригожина и Путина

Французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что через 5 дней после мятежа "Вагнера" Евгений Пригожин встречался с Владимиром Путиным. По данным издания, Пригожина якобы вызвали в Кремль еще 1 июля.

На этой встрече, как отмечает Libération, также присутствовали директор Росгвардии Виктор Золотов глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", на ней присутствовали 35 человек.

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