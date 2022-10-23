Мацокин предположил, что оккупант отправил наушники в подарок любимой или детям.

Заместитель городского головы Изюма на Харьковщине Владимир Мацокин случайно выяснил, что украденные оккупантами из его дома наушники уже находятся в Архангельской области – в двух тысячах километров от его дома.

Об этом он рассказал в Facebook.

"Это сообщение как доказательство того, что русня это тупое, вороватое, примитивное б*дло. Русня – не люди, это точно. Случайно зашел в локатор моего телефона, а там очередное доказательство вышеуказанного. Тупое русское создание, целью жизни которого является мародерство, не знало, что технологии Apple позволяют владельцам [устройств] отслеживать местонахождение своих гаджетов по всему миру. И вот мои наушники, которые лежали в шкафчике прихожей, уже в вонючем Северодвинске Архангельской области России", – написал он и показал скриншоты.

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Мацокин предположил, что оккупант отправил наушники в подарок любимой или детям.

"Как доказательство, что их муж и папуля настоящий хозяин, увеличивает семейное благосостояние! Как же это жалко и смешно, как же это точно характеризует русню!", – добавил он.

Мародерство армии России

С первых дней полномасштабного вторжения России появляются многочисленные сообщения о похищении имущества украинцев на территориях, которую захватывали россияне.

Особого огласку получила история с массовым отправлением краденых вещей через почтовое отделение в беларуском Мозыре. Некоторые российские военные отправляли там посылки весом от 50 до 450 кг. Это была мебель, одежда, техника, инструменты, рыболовные принадлежности – что угодно. Все эти вещи российские захватчики похищали из домов украинцев.

Личности этих российских военных были установлены. После этого в апреле российский оператор доставки СДЕК выключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной – чтобы помочь скрыть преступления военных.

Похищали оккупанты и кондиционеры, даже сантехнику. В частности, "Нова Пошта" после возвращения на освобожденные территории Харьковской области обнаружила отсутствие унитаза в одном из отделений.

Некоторые истории похищенных вещей имели продолжение после того, как оккупанты попадали домой или же отправленные ими похищенные вещи были доставлены. К примеру, у человека из Мариуполя россиянин украл PS4, а после того написал и попросил пароль от учетной записи. А в Лимане захватчик украл камеру видеонаблюдения и установил ее дома. Теперь.эти камеры транслируют "шоу" из Бурятии, но оккупант-мародер об этом не подозревает.

Также на российском телевидении появлялся сюжет о семье убитого на войне российского оккупанта Ильи Василенко. Его родственники жаловались на невыплату им компенсации за его гибель. При этом на кадрах из дома, что в 4500 км от Украины, можно увидеть украденный холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія!".

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