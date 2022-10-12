Мародер привез камеру и установил ее у себя дома, но даже не подозревает, что ее реальные владельцы теперь все видят.

Оккупанты снова попались на мародерстве, но в этот раз сделали это максимально эпично. В Лимане они украли все, вплоть до камер видеонаблюдения. Теперь эти камеры транслируют "шоу" из Бурятии, но оккупант-мародер об этом не подозревает.

Об этом рассказал блогер Ян Гордиенко.

Так, друзья блогера, чей дом находится в Лимане, который не так давно ВСУ освободили от рашистов, поделились с ним забавной историей. Рашисты полностью "обнесли" их жилье, а вчера камеры видеонаблюдения из их дома появились в онлайн. Оказалось, что их включили в Бурятии.

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Теперь владельцы камеры могут наблюдать за "шоу", в котором задействована семья оккупанта. Мародер, судя по всему, додумался украсть и привезти имущество украинцев домой, но вот настроить камеры не смог. Как отметил Гордиенко, на "шоу" могут быть еще и "спецэффекты". Владельцы камеры могут включать на ней звук.

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Российские военные крадут из домов украинцев все, вплоть до унитазов и сковородок. Жители освобожденной от рашистов Балаклеии расказали о пережитой оккупации и отметили, что когда россияне пришли, то они украли всю еду из магазинов и домов.

Также оккупанты хвастались жизнью в захваченных населенных пунктах Украины. Рашист рассказывал, что ему "прикольно гонять и стрелять по курам". В Бердянске они взламывали пустые квартиры и гаражи, а в оккупированном Мелитополе "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

Недавно также стало известно, что россияне украли из отделения почты на Харьковщине. Оказалось, рашисты оставили военную технику и забрали с собой унитаз.

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