Захватчики "охотились" на АТОшников, отметили в спецслужбе.

Получена доказательная база от пленных российских диверсантов из частной военной компании в отношении зверст, которые они совершали на временно оккупированной Харьковщине.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что СБУ "расколола" российских диверсантов из частной военной компании, которых спецназовцы службы захватили в плен в Харьковской области во время боевой операции на прошлой неделе.

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Служба безопасности установила, что находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые "зачистки" местного населения и "охотились" на АТОшников.

"Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16 отдельной бригады спецназа российского ГРУ, а еще двое – наемники частной военной компании. В начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного пгт Боровая эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, которые принимали участие в проведении АТО", – сказано в сообщении.

По данным следствия, всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и держали связанными без воды и питания, а также над заключенными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

В СБУ отмечают, что оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о патриотически настроенных жителях региона.

Задержанным оккупантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ситуация в Харьковской области во время войны Украины с Россией - важные новости

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти вся освобождена от российских захватчиков.

6 октября начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил во время онлайн-брифинга, что на деоккупированной части Харьковской области обнаружили тела 534 убитых российскими оккупантами гражданских украинских граждан, среди которых – 226 женщин, 260 мужчин и 19 детей (у 13 из них пол не установлен).

Он сказал, что это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

На деоккупированной территории области было обнаружено 22 застенка российских оккупантов.

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