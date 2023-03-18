Это резонансное убийство в свое время комментировал сам Путин.

На кладбище наемников частной военной компании "Вагнер" в Краснодарском крае обнаружили свежую могилу Станислава Лобянова - члена банды, которая убила 12 человек.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", Станислав Лубьянов был активным членом Кущевской организованной преступной группы, убившей семью местного фермера и его гостей.

Массовое убийство в станице Кущовской

ОПГ "Цапковские", членом которой был Лубьянов, в 2010 году зверски расправилась с семьей местного фермера Сервера Ахметова. Бандиты пришли в дом бизнесмена в день, когда к нему в гости приехал директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко.

Видео дня

Преступники расправились с Ахметовым, Мироненко. Затем бандиты убили жен обоих мужчин, детей, тещу и тестя Мироненко, невестку и внучку Ахметова, а также соседку фермера и ее сына, который пришел поторопить маму возвращаться домой. Всего было убито 12 человек, среди которых 4 детей. При этом самую молодую жертву - девятимесячную внучку Ахметова Амиру - бандиты положили живой на гору трупов и сожгли заживо.

Позже главарь банды Цапков заявил, что мотивом якобы стали неприязненные деловые отношения с Ахметовым. Фермер якобы мешал ему вести бизнес. Однако следствие рассматривало версию заказного убийства, кровной мести и даже ритуальное убийство.

На это массовое убийство реагировал сам Путин. Он назвал разню в Кущовской "провалом правоохранительной системы", но впоследствии сам же и разрешил вербовать бандитов ОПГ в "Вагнер".

Потери "Вагнера" в Украине: последние данные

"Повар Путина" Пригожин не жалеет своих наемников в безумных попытках достичь хоть каких-то успехов в Украине. По данным Минобороны, на востоке в штурмовых отрядах "вагнеровцев" и других подразделениях россиян потери составляют до 80%.

В Белом доме подсчитали, что за год войны ЧВК "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными в Украине более 30 тысяч наемников, из которых более 4 тысяч ликвидировали с середины декабря 2022 года, из них около 90% - зэки.

Кладбища в РФ растут бешеными темпами. За последние две недели в РФ подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнера" для войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: