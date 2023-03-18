Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Защитники Украины отбили более 100 вражеских атак Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Основной целью противника в течение минувших суток по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отбито более 100 атак противника на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

Тем временем авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.

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Оккупанты продолжили наступать на Бахмут, но были отбиты возле Клещеевки и Ивановского. Также РФ дали "по зубам" во время штурмов на Лиманском и Купянском направлениях.

Накануне силы ССО показали кадры боев за Бахмут - уничтожена целая рота захватчиков и БПЛА "Орлан-10".

Западные чиновники замечали, что в самих лишь боях на Бахмутском направлении РФ потеряла по меньшей мере 30 тысяч солдат. В то же время аналитик Иван Киричевский считает, что количества "откобзоненных" оккупантов хватило бы на "еще один поход на Киев".

Вероятно, из-за больших потерь наступление "вагнеровцев" в Бахмуте "приближается к кульминации", утверждали накануне в Институте изучения войны.

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