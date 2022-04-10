В конце марта 2022 года правительство Германии ввело уголовную ответственность за использование символа Z на территории Германии.

В Германии в округе Герфорд (земля Северный Рейн-Вестфалия) прекращают выдавать автомобильные номера, содержащие букву Z, которая превратилась в символ российских оккупантов во время войны в Украине.

Об этом сообщило региональное издание Westfalen-Blatt.

Как пояснил официальный представитель властей округа, такое решение было принято из-за того, что нарисованную белой краской букву "Z" можно увидеть на многочисленных российских танках и военных машинах. Этот знак стал символом русской захватнической войны против Украины и используется как знак поддержки Путина и войны. Именно поэтому в районе Герфорд не будет номеров "HF-Z".

При этом отмечается, что это касается только номерных знаков с одной буквой. Комбинации с Z все еще возможны.

Как поясняет издание Deutshe Welle, в Германии запрещено использовать в автомобильных номерах комбинацию букв, ассоциирующиеся с аббревиатурами, которые обозначают понятия, касающиеся нацистского режима в гитлеровской Германии. Эти правила различаются в разных землях. В частности, в земле Северный Рейн-Вестфалия невозможно зарегистрировать знаки, содержащие сочетания букв KZ, NS, SA, SS и HJ.

В ФРГ владельцы автомобилей могут за дополнительную плату при регистрации выбрать номер, который желают, при условии, что он еще свободен. Обязательны в номере только первые две буквы, которыми обозначают город или округ, где зарегистрировано транспортное средство.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2022 года правительство Германии ввело уголовную ответственность за использование символа Z на территории Германии.

9 апреля министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер заявила, что местная полиция будет наказывать за использование символов "Z" на пророссийских митингах, которые запланированы в нескольких городах страны на 10 апреля.