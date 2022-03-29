Использование символа Z может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России.

На фоне полномасштабного военного вторжения на территорию независимой Украины, правительство Германии вводит уголовную ответственность з использование символа Z на территории Германии.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию МВД Германии.

Представитель министерства внутренних дел федерального правительства заявил журналистам, что это не означает, что в Германии запретят букву в целом.

"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", — заявили в МВД.

Война против Украины: