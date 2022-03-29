На фоне полномасштабного военного вторжения на территорию независимой Украины, правительство Германии вводит уголовную ответственность з использование символа Z на территории Германии.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию МВД Германии.
Представитель министерства внутренних дел федерального правительства заявил журналистам, что это не означает, что в Германии запретят букву в целом.
"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", — заявили в МВД.
Война против Украины:
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- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.