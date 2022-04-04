В Афинах колонна проехала мимо участников акции в поддержку Украины.

В воскресенье, 3 апреля, в немецком Берлине и греческих Афинах состоялись автопробеги с российским триколором.

Фото продемонстрировали сообщества Vitsche Berlin и Help Ukraine in Greece.

"Группа неизвестных в Берлине выехала большой автоколонной в поддержку действий России, войны и жестоких убийств украинцев. Мы призываем украинцев быть осторожными и не контактировать с участниками автоколонны", - заявило немецкое сообщество.

По мнению сообщества, группа людей, открыто поддерживающая массовые убийства населения в Украине, несет опасность для каждого жителя Берлина.

Аналогичная ситуация в воскресенье произошла на Синтагме (Площади Конституции) в Афинах. Автоколонна с российскими флагами проехала мимо участников акции в поддержку Украины.

Инциденты имели место следующий день после того, как в сети появились факты подтверждения убийств мирного населения в Буче (Киевская область).

Зверства армии РФ в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.

Вместе с тем Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных жителей захваченных РФ украинских городов.

Информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах украинцев в Буче российское военное командование называет "провокацией". По мнению Кремля, указанные преступления совершили "неонацисты".

Мир осудил действия российской армии в Украине, европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

Обнародованная информация о зверствах РФ в Украине побудила Евросоюз пересмотреть свое отношение к эмбарго на энергоресурсы из страны-агрессора. А польский президент Анджей Дуда призвал предоставить ВСУ больше оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: