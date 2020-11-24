В Колпино под Санкт-Петербургом в России мужчина захватил в заложники шестерых детей.
Читайте такжеВ Москве неизвестный захватил заложников в отделении банка, требовал привести ему Ольгу Бузову (фото, видео)Как пишет Telegram-канал Baza, 38-летний Денис Бельтюков выгнал жену на улицу и удерживает шестерых детей в доме на Пролетарской улице. Мужчина угрожает им топором.
«Перед захватом Бельтюков, по его словам, уличил жену в измене. В заложниках у него шесть детей, среди них три родных его ребенка. Бельтюков ходит по квартире и держит нож у горла малолетнего ребенка», – говорится в сообщении.
Чуть позже стало известно, что он готов обменять детей на жену. На место выехал спецназ.
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