Возгорание подтвердили местные власти.

Этой ночью российский Курск оказался под новой атакой. После взрывов на одном из объектов начался масштабный пожар.

После 01:00 местные Telegram-каналы сообищили, что в городе "громковато". Вскоре появилось видео серьезного пожара. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил эту информацию в Telegram.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", - добавил он.

Видео дня

Взрывы в Курской области

Напомним, 28 июля российский регион безуспешно отбивался от беспилотников. Местные власти заявили о сбитии не менее 12 БПЛА самолетного типа, однако вскоре в сети появились кадры пожара.

На следующий день в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о поражении российской нефтебазы "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы.

Извнстно, что операцию провела Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Это не первый успешный удар по объектам нефтеперерабатывающей промышленности РФ.

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