По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар.

Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины. Сегодня, 30 июля, был нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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"Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы сейчас уточняется. Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля и утром в результате операции Главного управления разведки были атакованы вражеские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Вследствие попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

Стоит отметить, что аэродром "Оленья" расположен на расстоянии около 1800 км от украинской границы.

Также на прошлой неделе в результате операции ГУР МО поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Два были уничтожены под Москвой и один - на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.

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