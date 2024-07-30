Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины. Сегодня, 30 июля, был нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", – говорится в сообщении.
Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы сейчас уточняется. Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.
Удары по России
Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля и утром в результате операции Главного управления разведки были атакованы вражеские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Вследствие попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.
Стоит отметить, что аэродром "Оленья" расположен на расстоянии около 1800 км от украинской границы.
Также на прошлой неделе в результате операции ГУР МО поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Два были уничтожены под Москвой и один - на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.