Официальных комментариев от российских властей на данный момент нет.

В Курской области РФ ночь на воскресенье, 28 июля, выдалась неспокойной. Регион атаковали дроны, сообщает ряд местных телеграм-каналов.

Отмечается, что работала ПВО. Baza сообщает, что после атаки беспилотников в Курской области горит нефтебаза.

"По предварительным данным, в час ночи нефтебазу в Полевой атаковали БПЛА. В итоге загорелись три резервуара. Также известно о попадании беспилотника в двухквартирный дом. На месте пожарные расчеты. Данных о пострадавших на этот момент нет", – говорится в сообщении.

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Официальных комментариев от российских властей на данный момент нет.

Другие новости России

27 июля украинские дроны "наведались" сразу на три военных аэродрома РФ. Так, атакам подверглись аэродром "Энгельс" в Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской. На "Оленье" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3 – из таких РФ выпускает по Украине ракеты Х-22.

Кроме того, источник УНИАН рассказал, что ГУР поразило три вертолета на территории РФ. Речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Первый был уничтожен в результате диверсии на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара. Ми-28 и Ка-226 были поражены в результате диверсионных мероприятий ГУР на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ).

Ранее также сообщалось, что под Волгоградом разбился российский бомбардировщик Су-34. Борт потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался.

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