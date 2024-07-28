Вечером в воскресенье, 28 июля, Курская область оказалась под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов.

Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона сбила 12 украинских дронов самолетного типа в Обоянском и Медвенском районах области.

В сети публикуют множество видео пролетов беспилотников, а также роликов, на которых можно услышать громкие взрывы. Автор одного из них говорит о попадании в подстанцию.

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