Женщина решила, что ей не обойтись без москитной сетки, которая выпала после взрыва.

После взрыва в Сергиевом Посаде, который прогремел в среду, 9 августа, "предприимчивая" россиянка решила разжиться выпавшей от взрывной волны москитной сеткой для окна. Женщина приехала за ней на такси.

Момент с попыткой наживиться попал на видео, которое публикует Baza. Отмечается, что мародерше помешали "бдительные местные жители".

"Предприимчивая девушка сослалась на детей, которые якобы выкидывают сетки, но отмазка не прокатила – домой женщина вернулась без сетки", – говорится в сообщении.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Днем 9 августа прогремел взрыв на заводе в городе Сергиев Посад Московской области. Речь идет о "Загорского оптико-механическом заводе". В результате мощного взрыва поднялся столб густого дыма. Также сообщалось, что пострадали 43 человека.

Российские власти заявляли, что сдетонировал якобы склад с пиротехникой. Позже стало известно, что на самом деле завод занимался не только производством оптики. Как выяснили СМИ, с 2019 года он активно участвовал в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения под названием "Посланник".

Позже росСМИ заявили, что в результате взрыва есть и погибшие – их по меньшей мере 10. Отмечается, что завалы не разобраны до конца, поэтому число погибших может увеличиться. Власти традиционно все отрицают.

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