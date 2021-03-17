Из-за возгорания телевизора произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.

В Тамбовской области Российской Федерации пять человек погибли из-за взрыва телевизора.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, 50-летний хозяин дома, его 62-летний и 54-летний братья, а также их знакомые 57-летний мужчина и 46-летняя женщина распивали спиртное. После этого россияне остались ночевать в доме. Однако в одной из комнат, по неназванным причинам, взорвался телевизор. Из-за его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.

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Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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Автор: УНИАН