Путину намекнули, что вечно править в России он не будет.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, умудрился пошутить над ним во время совместной пресс-конференции.

Говоря о том, что вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, Шольц намекнул Путину, что его правление в РФ рано или поздно закончится.

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"Ситуация несколько странная, что расширение [НАТО] не планируется и не обсуждается, его нет на повестке дня, все это знают. Эта тема, нам не придется ею заниматься, пока мы будем каждый на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент [России] на своем посту, я думаю, наверно, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем и перед нами стоит задача сделать так, чтобы достичь политического взаимопонимания, чтобы никто не отказывался от своих принципов

Примечательно, что Путин во время этих слов не сумел сдержать улыбку.

Отметим, во время этой же встречи Шольц заявил, что война не должна начинаться и призвал к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины.

Днем ранее немецкий канцлер посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.