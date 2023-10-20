Россиянка демонстрирует в сети, что у нее "все отлично".

В Украине "задвухсотили" российского оккупанта-врача из Волгоградской области. Его жена, похоже, этой новости радуется.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, пропагандистские СМИ пишут о ликвидации "выдающегося" врача-кардиолога Александра Назарова. 52-летний "мобик" служил в звании старшего лейтенанта в должности командира медицинского взвода.

Впрочем, пациенты Назарова не считают его столь "выдающимся" врачом. Среди отзывов есть только один положительный, а его рабочий аккаунт имеет статус "Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и ученую степень".

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Осталась у кардиолога молодая вдова Лиана Назарова-Романенко, которая достаточно активна в соцсетях.

"Оптимизма у вдовы кардиолога-"эСВеО"-шника не занимать. За ней не замечено панахидного настроения, наоборот - вдова полна оптимизма и имеет статус "все замечательно!!!", - иронично добавил эксперт.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Потери врага на сегодня, 20 октября, серьезно выросли. Украинские воины за сутки ликвидировали рекордное количество российских захватчиков - 1 тыс. 380 человек.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 октября 2023 года ориентировочно составили примерно 292 тыс. 060 человек.

Кроме того, ликвидировано еще 55 танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и четыре реактивных системы залпового огня.

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