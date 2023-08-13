Захватчик был также "атаманом хуторского казачьего общества".

Украинские воины продолжают системно уничтожать российских захватчиков на нашей земле. На этот раз "минуснули" оккупанта с "вагоном регалий".

Как сообщает офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", на фронте ликвидирован заместитель командира отряда Барс-11 Александр "Папа" Ювица.

Как отметил "Штирлиц", у "минуснутого" оккупанта было столько "регалий", что и не сосчитать. В некрологах его называют "атаманом хуторского казачьего общества, рыбаком и пейнтболистом".

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"Все "регалии" не перечислить, главное, что Александр "Папа" Ювица из Кубани успешно демобилизован", - отметил "Штирлиц".

Потери РФ в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года достигли около 253 тыс. 850 человек.

За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать еще более 500 российских захватчиков и уничтожить десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Недавно в Украине "задвухсотили" оккупанта, который был командиром артустановки без знаний и навыков.

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