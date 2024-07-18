Оккупантов бросили в яму для тех, кто отказывается воевать, и обвинили в "военных грехах".

Российское командование начали искоренять бывших наемников ЧВК "Вагнер" из командования так называемым Истринским полком.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", изначально этот именной отдельный батальон был создан как объединение "вагнеров" при поддержке подмосковных властей. По словам источника проекта, около двух месяцев назад в расположение батальона нагрянули вооруженные бойцы ССО, которые избили и вывезли истринское командование.

Как оказалось, спецназовцы посадили бывших наемников в яму для 500-х, военнослужащих, отказавшихся воевать, и обвинили во многих "военных грехах", например, в краже гуманитарной помощи.

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По словам самих экс-наемников, все это время с ними обращались неподобающе и в конце концов отпустили со словами, что время "Вагнера" закончилось. Всех перевели в другие подразделения, поскольку у бывших наемников подписан контракт с Минобороны.

Преступления "вагнеровцев" в России

Как сообщал УНИАН, ранее в Краснодарском крае РФ бывший наемник ЧВК "Вагнер" ранил ножом пятиклассника. Преступление совершено в ночь с 13 на 14 июня - 31-летний Юрий Якубенко проник в дом жителей станицы Тамань. Владельцы дома спали, в том числе 12-летний Максим.

Кроме того, другой "вагнеровец", которого за предыдущие преступления помиловал Владимир Путин, убил и ограбил муэдзина - служителя мечети.

В Кировский областной суд РФ приговорил жителя села Новый Бурец, экс-бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство 85-летней пенсионерки.

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