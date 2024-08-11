'Вполне приемлемо': в РПЦ допустили освящение ядерного оружия

В российской церкви считают ядерное оружие "гарантом мира".

Русская православная церковь допустила освящение ядерного оружия.

Об этом заявил протоиерей Константин Татаринцев в интервью пропагандистскому "РИА-Новости". По его словам, освящение ядерного оружия "вполне приемлемо".

"Ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Поэтому, с одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны - это оружие сдерживания, чтобы те, кто имеет, не применили его против нас, то есть оно - гарант мира. И в этом смысле освящать его не для того, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект - гарантию мира, вполне приемлемо", - считает Татаринцев. Видео дня

Ядерная угроза со стороны РФ

Администрация Байдена и Пентагон обеспокоены вероятностью, что Россия может взорвать ядерное устройство в космосе, и тем самым уничтожить большинство гражданских спутников других государств.

О такой угрозе говорил помощник министра обороны США по вопросам космической политики на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Джон Пламб. Как подчеркивает NBC News, слова Пламба, это первый случай, когда администрация Байдена вынесла на обсуждение в Конгресс подобную тему.

Он сказал, что угроза "не является неизбежной", но Пентагон и "вся" администрация Байдена обеспокоены этой программой. В то же время оценивая потенциальный эффект ответного российского оружия, Пламб сказал, что низкая околоземная орбита - самая распространенная орбита для спутников - станет непригодной для использования, если РФ реализует там ядерный взрыв. Речь идет о периоде до года, уточнил он.

Вас также могут заинтересовать новости: