Необходимо делать все, чтобы РФ не могла ядерным оружием воспользоваться и перестала угрожать всему миру, считает Жорин.

Ядерное оружие вполне вероятно может быть применено - как с территории РФ, так и Беларуси, заявил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область рф используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", - отметил боец.

Оценивая риск ядерного удара, Жорин призвал не забывать, "в какие времена живем и с кем имеем дело":

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"Ядерное оружие вполне вероятно может быть применено - как с территории РФ, так и Беларуси. Об этом стоит не только нам помнить, а и западным странам, которые пока не выглядят столь же решительно".

Майор считает, что не нужно пытаться уговорами повлиять на Россию:

"Мы должны делать все, чтобы бешеные российские собаки не могли ядерным оружием воспользоваться и перестали угрожать всему миру. Мы должны их уничтожить - тогда и угрозы больше ни для кого никакой не будет".

Напомним, на днях начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко заявил, что они могут применить тактическое ядерное оружие, если суверенитету и независимости страны будет грозить опасность:

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза".

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